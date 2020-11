Robert Redford: 'La notorietà mi ha tolto un pezzo della mia vita'

Robert Redford che questa sera vedremo ne Il vento del perdono, sembra non avere un rapporto molto facile con la notorietà. L'attore ha infatti più volte rivelato di non vivere con tranquillità il fatto di essere famoso e di essere stato messo spesso in difficoltà da fan piuttosto invadenti.

"Sono un essere umano e come tale sono lusingato dall'attenzione del pubblico. Ma c'è una linea sottile che non dovrebbe mai essere superata. Ti incontrano per strada, ti strappano i vestiti. Devi trovare un angolo in cui nasconderti per non essere trovato. Devi escogitare piani per camuffarti e non essere riconosciuto da una certa tipologia di fan".

Insomma l'attore sembra essere piuttosto intollerante ad una fetta particolarmente sfacciata dei suoi ammiratori. Robert Redford infatti è molto attento alla sua privacy e non vorrebbe che la sua vita provata finisse così facilmente in piazza.

"All'inizio è piacevole, poi diventa stancante, e poi peggiora quando ti rendi conto che ti stanno derubando di una parte fondamentale della tua vita, che è la tua privacy. E sai anche che quello che ti sta succedendo è artificiale, perché quelle persone stanno reagendo a qualcosa che hanno visto sullo schermo, non amano te come persona".

Di recente Robert Redford ha dovuto anche fare i conti con la scomparsa di suo figlio, morto a 58 anni a causa di un cancro.