Robert Redford compie 87 anni: 'Paul Newman? Amicizia troppo forte per parlarne'

Poche coppie nella storia del cinema hanno raggiunto l'iconicità di quella formata da Paul Newman e Robert Redford: protagonisti di film entrati nella storia come Butch Cassidy e La Stangata, i due hanno davvero segnato più di un'epoca di evoluzione della settima arte, forti di un rapporto solido anche al di fuori del set.

Oggi che l'attore che disse di no a Il Laureato perché troppo affascinante compie 87 anni viene dunque naturale ripensare a quell'amicizia d'altri tempi, forte al punto che Redford stesso, a ormai 15 anni di distanza dalla scomparsa di Newman, non riesce ancora a descriverla con parole adatte, preferendo chiudersi in un silenzio fatto di dolore e tanti, tanti ricordi.

"Ci sono certe amicizie semplicemente troppo belle e troppo forti per poterne parlare" furono le parole dell'attore de L'Uomo che Sussurrava ai Cavalli al riguardo. Redford parlò poi anche del modo in cui all'epoca veniva inteso il loro sodalizio, ricordando come entrambi venissero trattati sul set senza tutti i riguardi che si userebbero oggi: "Quando facevamo quei film nessuno usava ancora parole come chimica o legame, era semplicemente: 'Alzatevi e fate il vostro lavoro'". Oggi, comunque, quelle parole si usano eccome, e davvero non riusciremmo a trovarne di più adatte per descrivere la coppia Redford/Newman.