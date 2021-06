Robert Redford: i 10 migliori film della star di A piedi nudi nel parco secondo la critica

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con A piedi nudi nel parco, commedia sentimentale del 1996 in cui recita al fianco di Jane Fonda, Robert Redford ha regalato negli anni una serie di interpretazioni indimenticabili, distinguendosi anche fuori dal grande schermo per aver fondato il Sundance Film Festival.

Per l'occasione, abbiamo confrontato i punteggi dei siti di recensioni più utilizzati al mondo - Rotten Tomatoes e Metacritic - per scoprire quali sono i migliori film in cui è apparso l'attore secondo la critica. Non stupisce trovare grandi classici come Corvo rosso non avrai il mio scalpo! di Sydney Pollack, Tutti gli uomini del presidente di Alan J. Pakula e La stangata di George Roy Hill, ma anche pellicole più recenti come All is Lost - Tutto è perduto, Old Man & the Gun e il film Marvel Captain America: The Winter Soldier.

Ecco le classifiche complete:

Rotten Tomatoes

Corvo rosso non avrai il mio scalpo! (95%) All is Lost - Tutto è perduto (94%) Tutti gli uomini del presidente (94%) La stangata (94%) Old Man & the Gun (93%) Captain America: The Winter Soldier (90%) Le nostre anime di notte (89%) La caccia (89%) Butch Cassidy (88%) Il drago invisibile (88%)

Metacritic

All is Lost - Tutto è perduto (87) Tutti gli uomini del presidente (84) La stangata (83) Old Man & the Gun (80) Corvo rosso non avrai il mio scalpo! (75) Il drago invisibile (71) Captain America: The Winter Soldier (70) La mia Africa (69) Le nostre anime di notte (69) Butch Cassidy (66)

Siete d'accordo con queste liste? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai ruoli chiave della carriera di Robert Redford.