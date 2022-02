Robert Pattinson e Zoe Kravitz da sogno su EW: 'Ma che schifo quella goccia di sudore'

Robert Pattinson e Zoe Kravitz hanno guadagnato la nuova cover di Entertainment Weekly, che in queste ore sta pubblicando in esclusiva diverse interviste ai realizzatori dell'attesissimo nuovo cinecomic The Batman.

In calce all'articolo potete vedere la nuova 'motion-cover' di EW pubblicata su Instagram, nella quale le due star, amiche di lunga data, appaiono particolarmente affiatate per il sensuale servizio fotografico. Eppure non tutto è oro quel che luccica: in un divertente (e disgustoso) estratto dalla video intervista, infatti, Zoe Kravitz racconta un episodio avvenuto sul set di The Batman, quando una goccia di sudore di Robert Pattinson stava per caderle sul viso.

"La scena più memorabile dal set che io ricordi è stata forse quella del primo giorno: era una scena di combattimento. Ad un certo punto lui mi stende su un tavolo e si butta sopra di me, quindi io lo guardo dal basso verso l'alto e incomincio a notare una singola goccia di sudore che gli sta colando dalla maschera. Immagino che faccia molto caldo con quel costume addosso, ma quella goccia era passata dall'apertura degli occhi e stava colando lungo il naso mascherato. Robert era sopra di me e quella goccia era lì tra di noi! Quindi stavo cercando di rimanere professionale per finire la nostra scena, ma allo stesso tempo non potevo non fissare quella singola goccia di sudore che sapevo che stava per cadermi sulla faccia."

The Batman uscirà il 3 marzo. Per altri approfondimenti ecco che cosa ha detto Matt Reeves su un possibile spinoff di The Batman dedicato a Catwoman.