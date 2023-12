Robert Pattinson e Zoe Kravitz,scoppia la passione nelle foto del press tour di The Batman

Una nuova foto di Robert PattinsoneZoe Kravitzdal press tour di The Batman sta mandando i fan della coppia Batman/Catwoman in visibilio: in questo scatto inedito la chimica tra i due attori è più forte che mai.

Pubblicata su X dall'account The Batman Film News, la foto ritrae i due attori sul punto di baciarsi mentre Zoe Kravitz, che indossa la classica mascherina da Catwoman, chiude la porta appendendo il cartellino da hotel con la scritta "Do not disturb".

La dinamica tra Catwoman e Batman mostrata nel film di Matt Reeves è stata molto apprezzata dai fan: il regista è riuscito a rappresentare le complessità del rapporto tra i due, una storia di amore-odio come definita anche da Zoe Kravitz.

Ma oltre alla foto dal press tour, i fan avranno l'occasione di rivedere Pattinson e Kravitz nei panni di Batman e Catwoman nel secondo capitolo della saga: l'uscita di The Batman 2 è prevista per ottobre 2025.

Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell e Barry Keoghan ritorneranno negli stessi ruoli del primo film. Ma le novità per quanto riguarda l'universo del Batman di Reeves non si limitano al sequel: per il 2024 è prevista l'uscita per la piattaforma Max di una serie spin-off sul The Penguin di Farrell.