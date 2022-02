Robert Pattinson e Zoe Kravitz alla premiere di The Batman: sembrano usciti dai fumetti!

Dopo le foto di Robert Pattinson e Zoe Kravitz sotto la Tour Eiffel, le due star di The Batman si sono spostate insieme al resto del cast a Londra, per la premiere del nuovo cinecomic della DC Films.

Come potete vedere in calce all'articolo, numerosi sono stati gli scatti pubblicati sui social dall'account ufficiale di The Batman, con i fan che hanno accalcato il tappeto rosso per dare un'occhiata più da vicino alle star del film diretto da Matt Reeves. Ma un appassionato dalla vista particolarmente aguzza ha tracciato un incredibile parallelismo tra Robert Pattinson e Zoe Kravitz e le loro controparti dei fumetti.

Gli outfit delle due star infatti ricordano quelli di un memorabile fumetto di Batman uscito nel 2017, realizzato dal pluripremiato scrittore Tom King e dal disegnatore Clay Mann: se si confronta la foto di Robert Pattinson e Zoe Kravitz a braccetto con una vignetta tratta da 'Batman' #37, infatti, l'omaggio diventa ancora più evidente. Per chi non lo sapesse, 'Batman' #37 è la parte 2 dell'arco narrativo "Superfriends", nel quale vengono sviluppate le relazioni di Bruce Wayne, Selina Kyle, Clark Kent e Lois Lane: nella storia Batman e Catwoman sono fidanzati e stanno per sposarsi, e 'I Superamici' si concedono una serata al Luna Park dove Bruce si travestirà da Superman e Clark da Batman.

L'abbigliamento di Bruce e Selina nei fumetti rispecchia quello di Pattinson e Kravitz alla premiere, quasi come se gli attori l'avessero pianificato: perfino lo scrittore di Batman Tom King ha reagito all'omaggio!

The Batman uscirà il 3 marzo in Italia. Per altri approfondimenti, ecco le prime dichiarazioni di Matt Reeves sul sequel di The Batman.