Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell e John Turturro: scatto epico per The Batman

Grazie ad una nuova foto dal set di The Batman i fan della DC possono vedere tutti insieme i protagonisti del film, con una scena che include Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Colin Farrell nei panni del Pinguino e John Turturro in quelli di Falcone.

La foto è disponibile in calce all'articolo e fa riferimento alla stessa scena mostrata dagli scatti dal set trapelati nei giorni scorsi: stando a quanto si evince dalla situazione, sembra che la scena allestita sia quella di un funerale pubblico, anche se l'identità del defunto non è chiara. Una commemorazione per i Wayne per qualche anniversario della loro morte? Una vittima illustre dell'Enigmista?

Ricordiamo che la produzione di The Batman si è interrotta quando Pattinson è risultato positivo al coronavirus all'inizio di settembre, ma due settimane dopo le riprese sono ricominciate. Tuttavia nel corso di quello stop il film di Matt Reeves è stato posticipato dall'ottobre 2021 al marzo 2022.

All'inizio di quest'anno, Pattinson aveva dichiarato le sue intenzioni sul personaggio di Bruce Wayne: "Voglio spingerlo il più lontano possibile, voglio che sia estremo. E penso che anche Matt Reeves sia di questa idea. Si possono fare cose pazzesche con una parte del genere."

Oltre ai quattro attori nella foto, il film includerà anche Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, Peter Sarsgaard nei panni del procuratore distrettuale Gil Colson, Jayme Lawson come la candidata sindaco Bella Reál e Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred.

