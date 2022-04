Robert Pattinson e Zoe Kravitz bellissimi nella prima prova costume di The Batman

Dopo le grosse novità sulla edizione home video di The Batman, che potrebbe arrivare molto prima del previsto, un video dietro le quinte del film di Matt Reeves riporta i fan indietro nel tempo durante i momenti del primo test-footage di Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

Grazie all'account Twitter 'Robert Pattinson Photos Media', è diventato disponibile un video dietro le quinte di The Batman che mostra la prova costume di Robert Pattinson e Zoe Kravitz, avvenuta il 20 gennaio 2020, in pratica circa un mese prima che il regista Matt Reeves sconvolgesse il mondo pubblicando sui suoi canali il famoso primo video promozionale ufficiale di The Batman, che debuttò a febbraio 2020.

Sarà sicuramente interessante scoprire come Robert Pattinson e Zoe Kravitz svilupperanno i rispettivi look di Bruce Wayne e Selina Kyle nelle prossime puntate del franchise di The Batman, dato che i costumi di entrambi personaggi sono stati descritti (nel tour promozionale) e mostrati (nel film) come dei 'work in progress', a riprova dell'inesperienza dei due protagonisti. Poiché la trama del film è ambientata durante il secondo anno di Bruce nei panni di Batman, il pubblico finora ha visto quella che è presumibilmente solo una prima iterazione del Bat-costume, di certo destinato ad evolversi The Batman 2 e altri potenziali progetti futuri.

