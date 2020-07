Robert Pattinson e Zoe Kravitz sono Batman e Catwoman in una fan-art sbalorditiva!

Di fan-art dedicate a The Batman di Matt Reeves ne abbiamo viste di cotte e di crude nei mesi scorsi, ma quella appena pubblicata dall'artista William Gray sul suo profilo ufficiale di Instagram probabilmente le batte tutte.

Il concept art, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo, presenta il Batman di Robert Pattinson e la Catwoman di Zoe Kravitz in quello che sembrerebbe essere un vicolo di Gotham City, ovviamente in notturna: l'immagine ritrae Bruce Wayne nel suo iconico tuta da pipistrello, che Gray rende praticamente autentico basandosi sulle fotografie trapelate dal set fino ad oggi, ma anche Selina Kyle in un costume vistosamente ispirato a quelli della serie di videogame Batman Arkham.

Cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che il film, scritto e diretto da Matt Reeves, riprenderà la produzione nelle prossime settimane: nei giorni scorsi è stato confermato che, grazie agli sforzi di Tom Cruise, alcune star hollywoodiane saranno esentate dalla quarantena una volta rientrate sul suolo del Regno Unito per lavori cinematografici, un'industria fondamentale per l'economia del paese.

L'uscita di The Batman è prevista per ottobre 2021, con la storia che ruoterà intorno al secondo anno di attività di un giovane e ancora inesperto Cavaliere Oscuro. In attesa di immagini ufficiali che potrebbero essere mostrate al DC FanDome, vi rimandiamo ai nuovi rumor su Batcaverna e Joker.