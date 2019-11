Robert Pattinson, Zoe Kravitz e Andy Serkis in due impressionanti fan-art di The Batman

UltraRaw26, noto artista molto popolare sul social network Instagram, ha colto al volo le ultime novità sul cast di The Batman di Matt Reeves per provare ad immaginare i look di Robert Pattinson, Zoe Kravitz e Andy Serkis nel prossimo lungometraggio DC Films.

Come al solito, potete ammirare le fan-art in calce all'articolo.

Ricordiamo che il cast del film comprende Zoe Kravitz nei panni di Catwoman e Paul Dano in quelli dell'Enigmista, mentre Andy Serkis sarà Alfred e Colin Farrell è in trattative avanzate per il ruolo del Pinguino. Tra gli altri confermati Jeffrey Wright sarà il commissario Gordon, John Turturro il mafioso Carmine Falcone e l'esordiente Jayme Lawson la misteriosa Bella. Il personaggio dovrebbe essere legato al politico Harvey Dent, futuro Due Facce, il cui ruolo secondo i rumor potrebbe finire nelle mani o Matthew McConaughey o John David Washington, che a quanto pare sarebbero in lizza.

The Batman, atteso per il 25 giugno 2021, sarà non solo il primo capitolo di una nuova trilogia ma anche il primo passo di un Batman-Verse che nelle intenzioni della Warner Bros. includerà anche altri numerosi spin-off, come Batgirl e Nightwing.

I dettagli relativi alla trama sono attualmente segreti, ma è stato confermato che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle sue capacità investigative, con toni e atmosfere ispirati a Chinatown di Roman Polanski e ai noir di Alfred Hitchcock.