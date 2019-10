Robert Pattinson vuole essere un Batman 'spaventoso'

Ancora non è chiaro come sarà il Vendicatore Mascherato nell'interpretazione di Robert Pattinson nel prossimo The Batman. L'attore è attualmente impegnato nella promozione di The Lighthouse, ma ha già alcune idee e ha cominciato anche a parlare del suo prossimo, attesissimo impegno.

Nei giorni scorsi, infatti, Pattinson ha dichiarato che per quanto riguarda il timbro di voce di Batman vuole ispirarsi al suo collega sul set, Willem DaFoe. In un'altra intervista, stavolta, ha spiegato che non intende avvicinarsi al progetto pensandoci come a un blockbuster ad alto budget, ma con un approccio diverso, pensando a un altro tipo di esperienza. E soprattutto, ha confessato di voler fare qualcosa di "spaventoso".

"Volevo partecipare a un progetto in grande stile, e così ho finito per girare il film di Chris Nolan, di cui sono davvero molto felice, all'inizio di quest'anno. E poi Batman è stato una specie di sorpresa per me. Ora che sto iniziando ad entrarci, non voglio affrontarlo come una cosa da grande studio in cui tutto quello che fai è pensare al trailer. Voglio affrontarlo esattamente allo stesso modo, voglio che sia spaventoso, voglio che sia qualcosa in cui ti perdi."

Sembra una definizione forse più calzante per The Lighthouse che per The Batman, e a parte l'intenzione di usare una voce "alla Willem DaFoe" i due film non dovrebbero avere molto in comune. Lo stesso protagonista ammette che è più difficile "perdersi" in un film su Batman rispetto a un noir con risvolti psicologici, proprio perché moltissimi spettatori hanno familiarità con il personaggio, eppure Robert Pattinson, che si è complimentato con l'amica Zoe Kravitz che ha ottenuto il ruolo di Catwoman, crede di poter riuscire a farlo funzionare, creando qualcosa di speciale.

In fondo anche il regista Matt Reeves intende dare a The Batman il mood di una detective story, un'atmosfera più introspettiva rispetto alle precedenti trasposizioni cinematografiche.

In ogni caso, bisognerà comunque aspettare il 2021 per scoprire i risultati.