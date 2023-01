Robert Pattinson, quello vero, non è molto felice dell'altro Robert Pattinson, quello fake

La pratica dei deepfake è ancora praticamente agli inizi, ma ha già compiuto enormi passi in avanti spesso terribilmente convincenti. Ne sa qualcosa Robert Pattinson, che tra le star di Hollywood è una delle più 'riprodotte' di questi tempi sui social.

Tuttavia, come ci si aspetterebbe da una personalità a dir poco sfuggente e riservata come la sua, Robert Pattinson si è detto preoccupato da questa tendenza: parlando con Evening Standard, il nuovo volto della saga di Batman ha espresso la sua opinione al riguardo, invitando alla prudenza.

"Per certi versi è terrificante. Giuro che ci sono molte persone che mi conoscono bene, persone che fanno parte della mia vita privata, che più volte mi hanno chiesto: 'Ma da quando fai video su TikTok? E perché fai quelle cose così strane? Non è da te'. È una situazione davvero bizzarra. Se persone a me molto vicine già oggi fanno fatica a riconoscere questo deepfake, immaginate cosa potrà fare questa tecnologia tra qualche anno. Cosa diavolo farò per lavoro, a quel punto?"

Neanche a farlo a posta, nel suo prossimo film - Mickey17 di Bong Joon-ho - Robert Pattinson interpreterà il diciassettesimo clone di un 'sacrificabile' (Mickey, appunto), un lavoratore artificiale che contribuisce alla colonizzazione di un pericoloso pianeta ghiacciato e che viene ricreato ogni volta che la precedente versione perde la vita nello svolgimento delle sue mansioni (qui potete guardare il primo teaser di Mickey17 e scoprire la data d'uscita).

Nel frattempo, Robert Pattinson ha parlato anche delle trasformazioni fisiche richieste agli attori e alle attrici per i loro ruoli.