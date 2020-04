Robert Pattinson v Kristen Stewart: perché è finita dopo Twilight, e cosa c'entra Trump

In occasione del ritorno in onda di The Twilight Saga: Eclipse, terzo capitolo del franchise cinematografico tratto dai romanzi di Stephenie Meyer, vogliamo offrirvi un breve ripasso della love story fra Robert Pattinson e Kristen Stewart e soprattutto del perché sia terminata insieme ai film.

La loro relazione infatti è storicamente e strettamente collegata al noto franchise, dato che si è protratta all'incirca dal 2008 al 2012, in pratica per tutto l'arco di tempo delle riprese dei quattro lungometraggi di Twilight: l'alchimia che nacque sul set ai tempi del primo capitolo infatti divenne qualcosa di più, e il mondo del gossip fu ossessionato da quella che all'epoca divenne l'unica storia d'amore hollywoodiana sulla quale valeva la pena essere informati.

Nel luglio 2012, però, The Telegraph riferì che Pattison aveva abbandonato il nido d'amore della coppia perché la Stewart aveva iniziato una relazione segreta con Rupert Sanders. L'attrice, infatti, aveva conosciuto il regista sul set di Biancaneve e il Cacciatore, e la passione sbocciata fra i due aggirò perfino il matrimonio di lui (giusto per complicare le cose anche la moglie del regista, Liberty Ross, aveva un ruolo nel film: era la madre del personaggio della Stewart, la regina Eleonora).

La Stewart all'epoca la definì un'"indiscrezione momentanea", ma evidentemente era qualcosa di più dato che le chiacchiere misero fine alla storia d'amore tra Stewart e Pattinson e il mondo implose, principalmente contro l'attrice. Perfino Donald Trump, e questa è una grande chicca, all'epoca ricorse a Twitter per scrivere con la solita eleganza che lo contraddistingue: “Robert Pattinson non dovrebbe riprendersi Kristen Stewart. Lo ha tradito come un cane e lo farà di nuovo, basta guardare. Può avere molto meglio!”.

La Stewart e Pattinson da allora hanno ricucito i rapporti e oggi, come testimoniato da numerose interviste, sono buoni amici.

