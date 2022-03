Robert Pattinson sembra uscito da Death Stranding nel test footage di The Batman

Zoe Tahir, una nota truccatrice di Hollywood, ha condiviso sul suo account Instagram due foto dall'originale test footage di Robert Pattinson per Bruce Wayne in The Batman: l'attore, come potete vedere nelle immagini in calce all'articolo, sembra uscito fuori da Death Stranding di Hideo Kojima.

Cosa ve ne pare? Avreste preferito questo look ancora più aggressivo oppure siete rimasti soddisfatti degli accorgimenti apportati successivamente prima dell'inizio delle riprese? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che The Batman è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Il film, scritto, prodotto e diretto da Matt Reeves, vede Robert Pattinson nei panni di un giovane Bruce Wayne alle prime armi, che durante il suo secondo anno di attività tra le strade di Gotham City come vigilante 'Vendetta' viene trascinato nel caso più difficile della sua carriera quando un misterioso serial killer inizia ad uccidere le personalità più in vista dell'élite della città, lasciando degli indizi specificatamente rivolti a lui. Per trovarlo, Batman dovrà fare squadra con il tenente James Gordon e Catwoman, indagando per prima cosa nel sottobosco criminale dei bassifondi, dominati dal boss malavitoso Carmine Falcone e dal suo sottoposto Oswald 'Pinguino' Cobblepot.



L'universo di The Batman si espanderà con due serie televisive già in sviluppo, una dedicata proprio a Pinguino e un'altra ambientata nel manicomio Arkham, col contratto di Robert Pattinson che prevede 'almeno' altri due film. Non a caso, il messaggio di Enigmista nella scena post credit di The Batman, una volta decifrato, anticipa qualcosa di grosso in arrivo...

Per altre letture scoprite questi 5 film con Robert Pattinson da non perdere.