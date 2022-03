Robert Pattinson uomo più bello del mondo? La star: 'Lo so, è giusto!' Il video è virale

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato di uno studio scientifico che ha eletto Robert Pattinson come uomo più bello del mondo con un grado di 92,15% di perfezione in base agli standard dell'antica Grecia, ma cosa ne pensa l'attore?

La star di The Batman, durante un'intervista promozionale per l'uscita del nuovo film diretto da Matt Reeves, ha discusso proprio questo argomento, punzecchiato da una domanda diretta. Alla presenza della co-protagonista Zoe Kravitz, interprete di Catwoman, Robert Pattinson ha scherzato sulla questione reputandola 'giusta' e approvando il risultato dello studio scientifico.

"Lo sai che un paio di anni fa un team di scienziati ti ha letteralmente votato come uomo più bello del mondo?", domanda l'intervistatore a Robert Pattinson, come potete vedere nella clip in calce all'articolo (già diventata un meme virale). Sorridendo a Zoe Kravitz, che si intromette per un secondo ("Lo sa, lo sa...!"), la star di The Batman risponde: "Oh si, certo che lo so. E lo so perché, beh, è un fatto!"

The Batman è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane. Il film, acclamato dalla critica, è stato promosso anche dal pubblico, che si è fiondato al cinema nel primo week-end portando gli incassi oltre i 250 milioni di dollari a livello globale. E a proposito di bellezza: ecco che cosa ha detto Robert Pattinson sulla totale assenza del lato playboy di Bruce Wayne in The Batman.