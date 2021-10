Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo? No, secondo la scienza è proprio perfetto

Il nuovo teaser del DC FanDome 2021 ha offerto ai fan una piccola anticipazione di The Batman, e i fan non vedono l'ora di poter ammirare il nuovo trailer ufficiale del prossimo cinecomic DC Films con protagonista Robert Pattinson.

A proposito della star, che molti appassionati (e appassionate) considerano uno degli uomini più belli del mondo, volevamo precisare che, no, Robert Pattinson non è l'uomo più bello del mondo: è proprio perfetto. Per lo meno secondo un recente studio scientifico denominato Golden Ragion of Beauty Phi, che ha analizzato i tratti somatici di alcune superstar mondiali nel rispetto dei parametri della perfezione dell'antica Grecia.

In questa speciale classifica, Robert Pattinson ha ottenuto il valore più alto di chiunque altro, un bel 92,15% che magari non sarà proprio la perfezione assoluta, ma di certo è la cifra che più ci si avvicina e che lo renderebbe l’uomo più bello sul pianeta (almeno secondo i parametri dell'antica Grecia). Il chirurgo estetico Julian De Silva, che ha applicato ai visi dei personaggi famosi l'equazione utilizzata dai Greci per misurare la bellezza assoluta, Robert Pattinson ha un viso che sfiora la perfezione: il medico, che dirige il Center For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery a Londra, ha usato le più recenti tecniche di mappatura computerizzata sui volti di alcune delle persone più famose del mondo, decretando ad esempio che Ryan Gosling ha raggiunto l'87,48%, Kanye West l'87,94%, Idris Elba l'88,01%, Hugh Jackman l'89,64% e George Clooney l'89,91%. Gli unici ad avvicinarsi a Robert Pattinson e a varcare la soglia del 90% sono Brad Pitt (al 90,51%) e Henry Cavill e Bradley Cooper (pari al 91.08%).

Chi preferite, tra questi 'uomini perfetti' appena citati? Ditecelo nei commenti! Per altri approfondimenti: Warner già a lavoro sul sequel di The Batman e una serie tv su Catwoman?