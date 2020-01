Robert Pattinson trionfa ai London Critics Circle Awards e si presenta truccato da Batman

Nelle scorse ore sono stati assegnati i prestigiosi London Critics Circle Awards, durante i quali Robert Pattinson è stato eletto attore britannico dell'anno per le sue prove in The King, High Life e The Lighthouse.

Come sappiamo, però, la star è al momento impegnata nelle riprese di The Batman, e infatti ha partecipato alla cerimonia soltanto tramite video: il filmato, che sta facendo il giro del web, lo mostra nella sua roulotte (presumibilmente parcheggiata proprio sul set del film di Matt Reeves) e i fan più attenti noteranno sul suo viso delle macchie di trucco nero.

Bene, secondo alcuni si tratterebbe del famoso camuffamento col quale Bruce Wayne si copre gli occhi quando indossa il costume di Batman, il che significherebbe che l'attore ha già iniziato a girare le sue scene in costume: che le prime foto dal set siano dietro l'angolo? Staremo a vedere.

Per quanto riguarda la premiazione, comunque, Parasite è stato eletto film dell'anno mentre Renée Zellweger e Joaquin Phoenix hanno vinto i migliori premi di recitazione per le loro interpretazioni in Judy e Joker: insomma per certi versi nella stessa serata il pubblico ha avuto a che fare con i personaggi più famosi di Gotham City.

Inoltre, giusto per sottolineare quanto sia forte questo momento storico per i cinecomics, l'attrice Florence Pugh (che rivedremo ad aprile in Black Widow dei Marvel Studios) è stata eletta miglior attrice britannica dell'anno per le sue prove in Piccole Donne, Midsommar e Una Famiglia al Tappeto. Curiosamente, sia Phoenix, che Pugh che Pattinson sono rientrati nella nostra classifica delle migliori personalità hollywoodiane del decennio 2010-19.

Qui sotto tutti i vincitori:

FILM OF THE YEAR - “Parasite”

DIRECTOR OF THE YEAR - Bong Joon-ho, “Parasite”

ACTRESS OF THE YEAR - Renée Zellweger, “Judy”

ACTOR OF THE YEAR - Joaquin Phoenix, “Joker”

SUPPORTING ACTRESS OF THE YEAR - Laura Dern, “Marriage Story”

SUPPORTING ACTOR OF THE YEAR - Joe Pesci, “The Irishman”

SCREENWRITER OF THE YEAR - Noah Baumbach, “Marriage Story”

FOREIGN LANGUAGE FILM OF THE YEAR - “Portrait of a Lady on Fire”

DOCUMENTARY OF THE YEAR - “For Sama”

BRITISH/IRISH FILM OF THE YEAR - “The Souvenir”

BRITISH/IRISH ACTRESS OF THE YEAR - Florence Pugh, “Midsommar,” “Little Women” e “Fighting With My Family”

BRITISH/IRISH ACTOR OF THE YEAR - Robert Pattinson, “The Lighthouse,” “High Life” e “The King”

BREAKTHROUGH BRITISH/IRISH FILMMAKER OF THE YEAR - Mark Jenkin, “Bait”

TECHNICAL ACHIEVEMENT OF THE YEAR - Barbara Ling, production design, “Once Upon a Time… in Hollywood”

Per altri approfondimenti, leggete le dichiarazioni di Pattinson sulla diatriba blockbuster vs film d'autore.