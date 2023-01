Robert Pattinson e le trasformazioni fisiche nei suoi ruoli: 'E' imbarazzante'

Dopo la notizia dell'uscita di The Batman dal DCU e la nascita del Bat-verso l'attore che ne è ora protagonista, Robert Pattinson, è sotto i riflettori. L'attore nel frattempo si esprime sul disagio e sui tentativi nutrizionali effettuati durante la sua carriera.

"Sì è pazzesco. Anche monitorare la tua assunzione di calorie crea dipendenza - e non ti rendi conto completamente delle insidie di questa cosa finché non è troppo tardi", ha rivelato l'attore per ES Magazine. Pattinson, ora protagonista di Mickey17 di Bon Joon-Ho, avrebbe provato diversi tipi di dieta e trend nutrizionali nel corso della sua carriera attoriale.

"Una volta ho mangiato solamente patate per due settimane, è un detox. Ho bollito patate e messo il sale rosa dell'Himalaya. Dovrebbe essere un modo per purificarsi... si perde peso, decisamente", ha aggiunto Pattinson. E non finisce qui: "Una volta ho provato il cheto. Ed ero 'Oh, c'è una dieta in cui mangi solamente taglieri di salumi e formaggio?"

Ma c'è un aspetto che imbarazza il protagonista del nuovo Batman: "quando ti chiedono tante domande sui tuoi workout, perché ci sarà sempre un'altra persona più in forma di te. [...] Mi ritrovo nei guai quando dico che non mi alleno, anche quando il mio trainer mi ha chiesto 'Ma che dici?'".