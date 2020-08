Robert Pattinson, Tom Holland e Sebastian Stan nel poster di The Devil All The Time!

E' arrivato finalmente in rete il primo poster ufficiale di The Devil All The Time, nuovo film originale Netflix in uscita a settembre con protagonisti Tom Holland, del nuovo franchise di Spider-Man, e Robert Pattinson, del nuovo franchise di Batman.

Il film, basato sull'omonimo libro di Donald Ray Pollock, sarà disponibile per tutti gli abbonati alla nota piattaforma di streaming a partire dal prossimo 16 settembre: descritto come un thriller psicologico che si svolge tra la Seconda Guerra Mondiale e quella del Vietnam, The Devil All The Time segue le storie di diversi personaggi che in qualche modo sono stati danneggiati dagli effetti dei due conflitti.

Nei giorni scorsi il film si è mostrato nelle prime immagini ufficiali, che hanno permesso ai fan di farsi un'idea dell'immenso cast messo a disposizione del regista Antonio Campos: come potete vedere anche nel post in calce, infatti, il film vanterà uno dei cast più imponenti mai messi insieme per un originale Netflix, dato che oltre a Holland e Pattinson troveranno spazio anche la star del Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan (che tra l'altro ha sostituito Chris Evans), e poi ancora Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che i fan potranno ritrovare Robert Pattinson fra gli ospiti del DC FanDome, che sarà live il 22 agosto prossimo.