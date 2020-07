Robert Pattinson e Tom Holland nel nuovo film Netflix The Devil All The Time: ecco la data

Battendo un colpo sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato la data di uscita di The Devil All The Time, nuovo film di Antonio Campos con protagonisti Robert Pattinson e Tom Holland.

Il film, basato sull'omonimo libro di Donald Ray Pollock, sarà disponibile per tutti gli abbonati alla nota piattaforma di streaming a partire dal prossimo 16 settembre: è descritto come un thriller psicologico che si svolge tra la Seconda Guerra Mondiale e quella del Vietnam e segue le storie di diversi personaggi che in qualche modo sono stati danneggiati dagli effetti dei due conflitti.

Nel tweet che trovate in basso, oltre alla foto della prima di copertina della sceneggiatura di Campos, Netflix ha diramato con un certo orgoglio l'immenso cast dell'ambizioso progetto: tra questi, oltre all'interprete di Spider-Man e il nuovo Batman, anche un'altra star del Marvel Cinematic Universe come Sebastian Stan (che neanche a farlo a posta ha sostituito Chris Evans), e poi ancora Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling e Pokey LaFarge.

Con questi nomi The Devil All The Time si candida ad essere uno dei più impressionanti progetti allestiti da Netflix, almeno a guardare il cast: la piattaforma proprio in queste ore ha rivelato i numeri degli spettatori per i suoi film originali più popolari di tutti i tempi, e con Chris Hemwsorth, Sandra Bullock e Rayn Reynolds in cima alla lista l'elenco ha confermato quanto possa essere importante avere una superstar nel cast.

Chissà come si comporterà il film di Campos il prossimo settembre.