Robert Pattinson e Timothée Chalamet sono Batman e Robin nella sensazionale fan-art

L'artista Awedope Arts ha realizzato una nuova sensazionale fan-art che immagina Robert Pattinson e Timothée Chalamet nei panni di Batman e Robin per l'universo DC Films ideato dal regista e sceneggiatore Matt Reeves.

I fan del Cavaliere Oscuro stanno attendendo con trepidazione il nuovo film su Bruce Wayne, e allo stesso tempo già non vedono l'ora di scoprire come si evolverà il franchise nei prossimi episodi: ovviamente sono in molti a condividere la voglia di rivedere Robin sul grande schermo e la star di Chiamami col tuo nome, recentemente finita sotto accusa da parte di Woody Allen, per il pubblico è stata la scelta numero uno per interpretare il personaggio praticamente da sempre.

Al momento, la giovane star - che a dicembre ritroveremo al cinema con Dune di Denis Villeneuve - non è stata reclutata per il franchise con Robert Pattinson. Tuttavia, la fan-art che potete vedere in calce all'articolo immagina come sarebbero i due attori nei panni di Batman e Robin. Che ne pensate, secondo voi funzionano? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Robert Pattinson e Timothée Chalamet hanno recitato insieme ne Il Re, l'ultimo film di David Michôd prodotto e distribuito dal servizio di streaming on demand Netflix e presentato in anteprima a Venezia 2019: per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione de Il Re.