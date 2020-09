Robert Pattinson su The Batman: 'Ecco perché questo film è così importante per me'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Total Film, Robert Pattinson ha avuto modo di parlare nuovamente di The Batman, attesissimo nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

L'attore, interprete di un giovane Bruce Wayne nella nuova iterazione cinematografica del famoso supereroe DC Comics, ha dichiarato:

"Non è una storia sulle origini di Bruce e di Batman, lo incontriamo direttamente nei suoi primi giorni di attività. E per me, la cosa veramente importante di questa versione del personaggio è che il pubblico sa già, grazie a molte altre storie, di come Bruce ha dovuto dominare la sua paura e se stesso per diventare Batman. E che, alla lunga, l'essere Batman è la sua parte migliore. La differenza rispetto a ciò che stiamo facendo noi è provare a raccontare quel tipo di storia partendo da tempi e contesti precedenti rispetto a quando Batman diventerà il più grande detective del mondo: non lo è ancora, a noi interessa cosa ha dovuto fare per arrivare a quel punto."

Sulla base di ciò che i fan hanno potuto vedere finora, The Batman sarà profondamente diverso tanto dagli adattamenti di Tim Burton quanto da quelli di Christopher Nolan, e attingerà a piene mani da ambientazioni e atmosfere noir ispirate da Chinatown di Roman Polanski e Seven di David Fincher. Un connubio che sta già facendo annusare ai fan il profumo di un piatto che si preannuncia a dir poco prelibato.