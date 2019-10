Robert Pattinson su The Batman: 'Ancora non capisco come ho ottenuto la parte'

Mentre si fa un gran parlare della nuova Catwoman di colore con Lupita Nyong'o e Tessa Thompson incluse in clamorose short-list che però potrebbero non essere ufficiali, l'attore Robert Pattinson è tornato a parlare del suo ruolo in The Batman.

La star, che è stata designata per interpretare un giovane Bruce Wayne in una trilogia scritta e diretta da Matt Reeves, con la Warner Bros. che a quanto pare sta pensando di espandere il progetto ad un vero e proprio Batman-Verse, ha definito "pazzesca" l'opportunità che gli è stata concessa in una recente intervista.

"È una cosa pazzesca", ha spiegato Pattinson parlando del ruolo di Batman. "Ero così lontano dal pensare che fosse una prospettiva realistica, che letteralmente non ho ancora capito come sia stato possibile ottenere la parte."

Del resto il casting di Robert Pattinson è stato tragicomico a dir poco, con situazioni assurde e coincidenze astrali tutte da ridere: ad esempio, l'attore venne a sapere di aver ottenuto la parte sul set di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, al quale ovviamente si precipitò a chiedere consigli per la parte di Batman.

Voi quali aspettative avete nei confronti della star? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad uno speciale sulle migliori interpretazioni di Robert Pattinson.