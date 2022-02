Robert Pattinson: svelato il vero motivo che lo ha spinto ad interpretare Batman

Nel corso di una recente intervista, la superstar Robert Pattinson ha svelato qual è il vero motivo che lo ha spinto ad interpretare The Batman, il nuovo cinecomic della DC Films.

L'attore, che ha confessato di essere un grande fan del Cavaliere Oscuro dichiarando che non esiste un brutto film di Batman, ha rivelato parlando con Total Film: "Puntavo a cose completamente diverse rispetto a Batman: ovviamente il ruolo di Bruce Wayne è fondamentalmente il massimo in questo settore, è la parte che ogni attore vorrebbe. Però in quel momento della mia carriera ero attratto da altro, non avrei mai pensato di potermi avvicinare ad un progetto di supereroi. Poi ho saputo che Matt Reeves stava lavorando a questo nuovo film, e l'ho tenuto d'occhio. Per circa un anno l'ho monitorato da lontano, diciamo così ... ma in maniera ossessiva! E i miei agenti non erano convinti: 'Ma non volevi interpretare solo tizi inquietanti?', mi chiedevano, e io gli rispondevo: 'Ma questo Batman sembra un tipo inquietante!'".



Del resto chi conosce la carriera di Robert Pattinson saprà già che, dopo il successo ottenuto con Harry Potter e soprattutto Twilight, l'attore si è allontanato dal circuito mainstream per collaborare con registi di tutto il mondo - come Werner Herzog, i fratelli Safdie, David Cronenberg, James Gray e Brady Corbet - in film complessi con protagonisti bizzarri: High Life di Claire Denis lo ha fatto riaffacciare sulla fantascienza, Tenet di Christopher Nolan lo ha riportato nel mondo dei blockbuster e, a quanto pare, adesso The Batman gli ha garantito un altro personaggio borderline da interpretare, ma su una scala più ampia.

Come rivelato in precedenza, Matt Reeves ha scritto The Batman pensando specificatamente a Robert Pattinson, inconsapevole però della fissazione dell'attore per il ruolo di Bruce Wayne. Alla fine, Robert Pattinson ha trovato in questo Bruce Wayne proprio quello che cercava: "E' un personaggio che ha un enorme trauma dentro di sé e ha costruito Batman come fosse un intricato meccanismo psicologico per gestire quel trauma, per difendersi da esso", ha detto l'attore. "È come un'autoterapia davvero, davvero, davvero pessima: per aiutarsi a superare il trauma, è diventato Batman".

