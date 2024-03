Robert Pattinson, svelato il prossimo film: sarà con Sony, cosa dovete sapere

Sony Pictures è riuscita ad aggiudicarsi i diritti per il film How to Save a Marriage, che verrà prodotto da Robert Pattinson al fianco di Brighton McCloskey (entrambi per mezzo della Icki Eneo Arlo) e di Geoff Shaevitz ed Evan Silverberg per Entertainment 60. Ross Evans, che ha firmato la sceneggiatura, sarà anche produttore esecutivo.

Ci troviamo ancora nelle prime fasi di sviluppo del progetto, la cui trama è ancora ignota. Un progetto ambitissimo: prima di siglare l'accordo a sette cifre, Sony Pictures ha infatti dovuto vedersela con numerosi competitors. A quanto sembra, la presenza di Robert Pattinson ha contribuito ad accrescere l'interesse dello studio cinematografico: anche se per il momento il suo nome figura soltanto tra quelli dei produttori, non è da escludere che potrebbe partecipare al film anche in veste di attore. L'impegno per How to Save a Marriage riflette comunque la forte volontà da parte Pattinson di dedicarsi in maniera intensa proprio all'attività produttiva: motivo per cui la casa di produzione da lui fondata potrebbe essere una delle sue priorità principali.

La star sarà protagonista di due titoli molto attesi: Mickey17 e il sequel di The Batman. Mentre l'uscita di entrambi i lungometraggi è stata rinviata, sono recentemente emersi degli aggiornamenti importanti su The Batman 2. Aggiornamenti di tutt'altra natura, ma comunque gioiosi, sono arrivati proprio in questi giorni a proposito della vita privata dell'attore: Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono infatti diventati genitori.

Per quanto riguarda Ross Evans, quella di How to Save a Marriage rappresenta la sua prima vendita ad un grosso Studio. L'autore è attualmente impegnato della riscrittura di un progetto per Netflix/Berlanti ed è in procinto di esordire alla regia con il film De Novo, prodotto da Hobie Films.

