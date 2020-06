Robert Pattinson, svelato nel dettaglio tutto il suo allenamento per The Batman

In una recente uscita della rivista "Healthy For Men", Robert Pattinson ha descritto nel dettaglio il suo regime di allenamento per The Batman, l'attesissimo nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

Come si può leggere nell'estratto della rivista "Healthy For Men", il programma che l'attore segue quotidianamente per scolpire il fisico di Bruce Wayne prevede corsa, una dieta rigorosa e lavora sui muscoli senza aumentare necessariamente la massa: a quanto pare lo scopo non è quello di renderlo massiccio come il Batman di Ben Affleck, ma resistente e asciutto. renderlo forte e magro.

Ecco i dettagli dell'allenamento trascritti dalla pubblicazione:

GYM - allenamento di addominali, sollevamento pesi, cardo di cinque minuti, cyclette e esercizio Superman, tre serie da venticinque ripetizioni.

CORSA - dai cinque ai dieci km, tre o quattro volte alla settimana.

ESTERNI - sand-bag in stile militare sulla spiaggia, un po' di boxe e/o lunghe passeggiate per rilassare muscoli e mente.

DIETA - Abolizione di alcolici, cibi fritti e carne processata per accelerare la trasformazione fisica.

Vi ricordiamo che il The Batman arriverà ad ottobre 2021 e includerà nel cast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis e Jeffrey Wright. Il film sarà ospite dell'atteso evento DC FanDome, una convention in streaming gratuita anche per l'Italia che Warner e DC organizzeranno il 22 agosto prossimo, dove è probabile che saranno mostrate le prime immagini dell'opera alla presenza virtuale di cast e regista.