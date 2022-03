Robert Pattinson svela il suo villain preferito del mondo di Batman: lo conosce solo lui

Mentre noi vi consigliamo 5 film con Robert Pattinson da recuperare assolutamente, la star di The Batman vi consiglia il suo villain preferito del Cavaliere Oscuro: è un nome impensabile, a dir poco sconosciuto e del quale molto probabilmente non avete mai sentito parlare.

Parlando con Brut México insieme alla sua co-protagonista Zoe Kravitz, l'interprete di Bruce Wayne ha rivelato che il suo villain preferito di Batman è il Condiment King, il Re dei Condimenti. Davvero, potete vedere la clip in calce all'articolo, oppure leggere la dichiarazione qui sotto:

"C'è un cattivo nella serie animata di Batman chiamato Condiment King… Penso solo che sia l'idea più geniale del mondo. È solo un tipo che spruzza senape e ketchup contro i suoi nemici: andiamo, è l'idea migliore che ci sia per un cattivo".

Qualora ve lo steste chiedendo no, Robert Pattinson non è un troll e si, Condiment King è un vero villain di Batman, e sebbene sia poco conosciuto dal grande pubblico tra i fan del cavaliere oscuro è parecchio famigerato proprio a causa della sua natura ridicola. Come sottolineato dall'attore, il villain nasce per Batman: The Animated Series negli anni '90: venne creato nella serie animata al solo scopo di essere una minaccia minore per l'eroe, una macchietta comica da eliminare rapidamente. Non vi aspettavate questa scelta da parte di Robert Pattinson, ammettetelo.

