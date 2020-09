Robert Pattinson svela i segreti dietro la sua interpretazione ne Le strade del male

Nei giorni scorsi una dialect coach ha analizzato l'impressionante accento del sud USA sviluppato da Robert Pattinson per il suo ruolo ne Le strade del male, e ora l'attore ha svelato il suo approccio al ruolo durante una chiacchierata in compagnia del regista Antonio Campos.

"Ricordo molto del tempo che abbiamo passato a lavorare insieme, hai evitato l'allenatore dialettale e poi ti sei presentato sul set già nei panni del personaggio" ha detto il regista nel making of pubblicato da Netflix. "Non c'era niente di straordinario, ma eri riuscito davvero ad arrivare a qualcosa, e una volta che ci sei arrivato e ti sei sentito fiducioso, eri sicuro di poterlo mostrare e discuterne."

Pattinson ha poi spiegato come ha raggiunto quel tipo di accento senza l'aiuto di un dialect coach: "Stavo girovagando per la città, imparando i dialoghi. Non so come spiegarlo, ma c'è qualcosa in alcune pronunce che mi solletica la curiosità, così mentre giro per strada dico delle cose e le registro sul mio telefono. Mi facevo ridere da solo, ma bisogna lavorare con un amico per capire se una cosa ha senso o meno."

"Cerco di affrontare ogni nuovo progetto con l'idea che sarà qualcosa di diverso, così da dare spazio ad una sensazione fisica che cresce dentro di me", ha aggiunto l'attore. "È come quando da bambino sei in classe e vuoi dire qualcosa di cattivo. Quella parte immatura di te che vuole dire qualcosa di sovversivo."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione de Le strade del male.