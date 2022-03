Robert Pattinson svela il suo film preferito della saga di Batman: e no, non è di Nolan

Dopo averlo visto nel nuovo focoso servizio fotografico con Zoe Kravitz, Robert Pattinson ha rivelato il suo film preferito della saga di Batman in una recente intervista promozionale.

In un'intervista con BBC Radio 1, a Robert Pattinson è stato chiesto quale sia il suo film preferito della saga live-action del Cavaliere Oscuro, e l'attore ha rivelato che in cima alla sua lista c'è Batman Returns di Tim Burton, opera che Pattinson ha definito non solo un 'capolavoro' ma anche uno dei film più terrificanti che abbia mai visto.

"Adoro Batman Returns. È un capolavoro", ha dichiarato Robert Pattinson. "Ma è anche terrificante... Ricordo di averlo visto da bambino, ma persino quando lo rivedo oggi penso che sia una delle cose più inquietanti che abbia mai visto."

Uscito nel 1992, Batman Returns è il sequel di Batman, ancora una volta diretto da Tim Burton e con protagonista Michael Keaton. Il film, per coincidenza, è quello che più si avvicina a The Batman di Matt Reeevs per quanto riguarda il roster di personaggi, dato che è l'unico altro film della saga ad includere contemporaneamente la partecipazione di Pinguino (interpretato da Danny DeVito) e Selina Kyle/Catwoman (interpretata da Michelle Pfeiffer). Come The Batman poi, anche Batman Returns è ambientato sullo sfondo di un periodo di festa: Halloween per il film del 2022, Natale per quello del 1992.

