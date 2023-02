Robert Pattinson, Suki Waterhouse commenta la relazione: 'Siamo innamorati pazzi'

L'attrice e modella Suki Waterhouse, in una rara intervista sulla propria 'situazione sentimentale', si è "estremamente felice ed innamorata" con e del suo fidanzato di lunga data Robert Pattinson.

Le due star hanno una relazione dal 2018, ma raramente uno dei due ne ha parlato pubblicamente e i social (di lei, perché lui li rifiuta) non offrono praticamente mai ai fan la possibilità di 'entrare' nella vita della coppia. In queste ore, però, Suki Waterhouse si è aperta sull'argomento 'storia d'amore' durante una recente intervista per The Sunday Times, nella quale si è dichiarata ' "scioccata" dal fatto che la relazione sia durata così a lungo.

"Sono scioccata dal fatto di essere così felice con qualcuno da quasi cinque anni", ha dichiarato l'attrice, descrivendo nel dettaglio la loro particolare routine. "Abbiamo pochi giorni liberi di solito, e facciamo il possibile per passare del tempo insieme. Per esempio ho avuto due giorni liberi l'altro giorno, e il primo pensiero che ho avuto è stato: 'Si, devo andare a trovarlo'. Poi gli impegni li ha avuti lui ed è andato via per un paio di giorni."

L'attrice, che in questi giorni abbiamo rivisto nel trailer di Daisy Jones & The Six, serie tv in uscita su Prime Video, ha continuato scherzando sul fatto che non offre al suo fidanzato consigli sulla recitazione, ma ha aggiunto che quando sono insieme possono parlare per ore di qualsiasi argomento: "Sono sempre incredibilmente eccitata quando vedo apparire il suo nome sul mio telefono o quando ricevo un messaggio, mi sento un'adolescente e penso che lui provi lo stesso per me", ha aggiunto la star 31enne. "Abbiamo sempre così tanto di cui parlare, e poi lui è una persona esilarante."

Ricordiamo che, prima di The Batman: Parte 2 nel 2025, Robert Pattinson tornerà al cinema nel 2024 con il nuovo film di Bong Joon Ho Mickey17.