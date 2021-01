Robert Pattinson in streaming: tutti i film da vedere tra Amazon Prime Video e Netflix

Robert Pattinson è uno degli attori più acclamati della sua generazione, dopo il successo con le saghe di Harry Potter e Twilight si è allontanato dal cinema mainstream per collaborare con alcuni dei registi più acclamati di ieri e di oggi e negli anni si è costruito una solida reputazione.

In attesa di vederlo all'opera in The Batman e dopo Tenet di Christopher Nolan, vi proponiamo tutti i suoi film disponibili in streaming tra Amazon Prime Video e Netflix.

I fan di Twilight saranno ad esempio contenti di sapere che su Netflix è disponibile l'intera saga, dal capitolo originale Twilight fino a Breaking Dawn 2, passando ovviamente per New Moon, Eclipse e Breaking Dawn. Per chi ha gusti cinefili invece la piattaforma offre anche altre quattro prove della star londinese, quella commovente in Remember Me, quella meschina ne Il Re, quella diabolica ne Le strade del male e quella tragica in Good Time, film che nel 2017 al Festival di Cannes lo portò ad un passo dal premio per il miglior attore, vinto poi da Joaquin Phoenix per You were never really here.

Prime Video invece rilancia alla grande con la new entry High Life di Claire Denis, acclamato sci-fi da poco disponibile in esclusiva sulla piattaforma; il film, che abbiamo promosso a pieni voti e che è comparso più volte nelle nostre classifiche di fine 2020, fa compagnia ad altri grandi film della carriera di Pattinson come The Rover, Cosmopolis, Life e Queen of the Desert del grande Werner Herzog. Tra i titoli disponibili per il noleggio e/o l'acquisto digitale invece citiamo anche Civiltà Perduta di James Gray, The Lighthouse, Tenet e Come l'acqua per gli elefanti.