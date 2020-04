Robert Pattinson, la star di Twilight rivela: 'Ho uno strano odore'

Robert Pattinson ha smesso ormai da tempo di essere semplicemente il vampiro di Twilight, complice tante interpretazioni di livello in film come Maps to the Stars, Life o The Lighthouse. L'attore non ha mai, però, perso il suo status di sex-symbol, come dimostrano anche le ultime pubblicità per Dior.

Pattinson è infatti testimonial di Dior Homme ormai dal 2013, e proprio in virtù di ciò si è trovato recentemente a rispondere a una domanda relativa al suo odore personale, quello cioè privo di qualunque aggiunta artificiale.

La risposta dell'attore è stata, com'è suo solito, piuttosto singolare: Pattinson ha ammesso infatti di sentirsi spesso dire di avere un odore strano, simile a quello dei pastelli di cera. "Molte persone mi hanno detto che ho un odore molto particolare. Come di un pastello. Sa, i pastelli a cera. Come se fossi imbalsamato" è stata la spiegazione dell'ex-Cedric Diggory di Harry Potter.

Insomma, un odore sicuramente non proprio comune: siamo sicuri, comunque che le fan di Pattinson non si lasceranno scoraggiare da questo inedito dettaglio sul loro idolo. A proposito del prossimo progetto dell'attore, intanto, alcuni fan stanno ipotizzando un Joker interpretato da Tom Hiddlestone per il The Batman con Robert Pattinson diretto da Matt Reeves: cosa ne pensate?