Robert Pattinson, la star di Batman torna vampiro per pochi secondi nella canzone di HAIM

Robert Pattinson si sarà anche lasciato alle spalle Twilight e i vampiri luccicanti, ma questo non vuol dire che abbia messo del tutto una croce sopra sull'idea di interpretare nuovamente una creatura della notte... E no, non è un riferimento a Batman, bensì alla sua breve apparizione nella performance canora della band HAIM.

Il gruppo americano si è esibito durante l'ultima puntata del talk show Late Night with Seth Meyers con il loro più recente brano, 3 A.M., che a quanto pare richiedeva un ospite d'eccezione in un ruolo ben preciso: quello del Vampiro Emotivo.

"Avevamo bisogno di qualcuno davvero bravo per questo cameo, perciò abbiamo fatto dei provini" "Tom Hardy non ci ha risposto, Benedict Cumberbatch nemmeno. E poi sì, volevamo un attore un attore britannico" ha spiegato la bassista Este Haim durante l'intervista con Meyer.

Per fortuna, l'interprete giusto era proprio lì dietro l'angolo... "Alla fine, colui che ha vinto la parte è stato Robert Pattinson. Robert è pieno di talento, noi lo adoriamo. E ci ha fatto un grande favore accettando".

Se premete sul tasto play nel video che trovate anche in testa alla notizia, infatti, potrete vedere il breve cameo dell'attore proprio nei primi secondi dell'esibizione, per mezzo di una videochiamata notturna.

Ma vampiri a parte, "presto" avremo occasione di rivedere Robert Pattinson di nuovo in azione con il favore delle tenebre in The Batman di Matt Reeves, anche se purtroppo il film è stato rinviato al 2022 a causa della pandemia.