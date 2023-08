Robert Pattinson, una star di 50 Sfumature moriva di gelosia: 'Andava sempre in giro'

Jamie Dornan non si vergogna di Cinquanta Sfumature di Grigio, ma un attore in particolare ha messo in luce tutto il suo complesso di inferiorità: stiamo parlando di Robert Pattinson, star di Tenet, The Lighthouse e soprattutto Twilight.

"Conosco Rob da sempre" ha ricordato Dornan, interprete di Christian Grey in Cinquanta Sfumature di Grigio. "È un buon amico, un ottimo amico. Lo amo. Penso che sia uno degli attori più coinvolgenti ed entusiasmanti in circolazione. Ma probabilmente, a un certo punto, ero piuttosto geloso. Eravamo tutti a Londra, e, mentre Rob andava sempre in giro, noi non potevamo farlo. Penso che sia il ragazzo più coinvolgente al mondo". Come se non bastasse, l'idea che il film di Sam Taylor Johnson (basato sull'omonimo romanzo di E.L. James) derivi a sua volta da una fanfiction di Twilight rende il tutto ancora più surreale.

"Rob è sempre stato l'attore che riscuote il successo prima degli altri" ha continuato, "quindi ci siamo detti: 'Si adatterà a noi?'. Perché noi non stavamo lavorando, mentre lui lo faceva per tutto il tempo. Dopo Twilight, è passato in una stratosfera completamente diversa dalla nostra".

Riguardo i progetti futuri, invece, Dornan ha le idee molto chiare: "Voglio sempre dimostrare qualcosa a me stesso. Sono spinto dal desiderio di superare i miei limiti, tutto ciò che ho già affrontato in precedenza. Ecco perché voglio che il mio prossimo lavoro sia estremamente duro, così da dimostrare a me stesso – e potenzialmente ad altre persone – che sono capace di portarla a termine, a prescindere da cosa si tratti. Chiamala ambizione, o desiderio; ma è profondamente radicata nel mio essere".

A questo punto, una domanda sorge spontanea: Jamie Dornan sarà il prossimo 007?