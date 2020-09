Robert Pattinson spopola oggi su Netflix con due nuovi film: ecco tutte le novità!

Oggi su Netflix è ufficiosamente il giorno di Robert Pattinson: l'amatissima superstar, infatti, torna a spopolare sulla piattaforma di streaming on demand con ben due nuove aggiunte al catalogo.

Stiamo parlando di The Devil All The Time, nuovo thriller southern-gothic conosciuto in italiano col titolo di Le strade del male, e il dramma romantico Remember Me, film del 2010 diretto da Allen Coulter.

Il primo, inedito, è basato sull'omonimo romanzo di Donald Ray Pollock e, diretto da Antonio Campos, intreccia un esplosivo racconto gotico ambientato nel Midwest nel corso di due diversi decenni, in cui personaggi sinistri convergono attorno al giovane Arvin Russell (Tom Holland) mentre combatte le forze del male che minacciano lui e tutto ciò che ama. Nel cast anche Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Harry Melling, Eliza Scanlen e Mia Wasikowska.

Remember Me invece, nel quale Pattinson duetta con la splendida Emilie De Ravin di Lost, è la tormentata storia d'amore fra Tyler, un ventunenne la cui esistenza è stata sconvolta dal suicidio del fratello, e Ally, la figlia del poliziotto che tempo prima lo aveva arrestato. Chris Cooper interpreta il padre della De Ravin, mentre in quello del genitore di Pattinson troviamo un sempre grande Pierce Brosnan.

Infine, ricordiamo che in catalogo sono attualmente disponibili tanti altri film con la star di The Batman, come Good Time, The King e tutta la saga di Twilight.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer de Le strade del male, alla recensione di High Life e ad uno speciale sui migliori ruoli della carriera di Robert Pattinson.