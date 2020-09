Robert Pattinson diventa Spider-Man, Tom Holland è Batman: la fan-art che fa sognare

Li abbiamo visti insieme, o meglio l'uno contro l'altro, nel recente Le strade del male di Netflix, e presto li vedremo rispettivamente in The Batman e Spider-Man 3 per DC Films e Marvel Studios: ma cosa accadrebbe se Robert Pattinson e Tom Holland si scambiassero il ruolo?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'artista digitale Venomhology, che sul suo profilo ufficiale del social network Instagram ha pubblicato due diverse fan-art tramite le quali ha immaginato Robert Pattinson nei panni dello Spider-Man del Marvel Cinematic Universe e Tom Holland in quelli del giovane Batman di Matt Reeves.

Ricordiamo che l'uscita di The Batman, le cui riprese sono ricominciate qualche giorno fa dopo la guarigione della star protagonista dal coronavirus, è ancora prevista per l'1 ottobre 2021, mentre Tom Holland tornerà a sorvolare i cieli della New York del MCU in Spider-Man 3 un paio di mesi dopo, dal 17 dicembre 2021.

Al momento non sono noti i dettagli sulla produzione del film Marvel, con Peter Parker che - secondo le voci di corridoio, le teorie elaborate in base al finale del capitolo precedente Far From Home e i piani delle riprese, che prevedono lunghe sessioni in Islanda e altri paesi - dovrebbe lasciare gli Stati Uniti perché considerato nemico pubblico numero uno a causa della trappola preparata ai suoi danni da Mysterio. Similmente, anche il Batman di Pattinson sarà lontano dall'essersi conquistato la fiducia dei cittadini di Gotham nel film di Matt Reeves.

