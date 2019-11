Robert Pattinson spera che la fama di The Batman non sia nociva come quella di Twilight

Nel corso di una recente intervista Robert Pattinson, interprete di Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves, ha parlato di quanto l'ossessione dei fan di Twilight lo abbia destabilizzato in passato.

L'attore, nel corso dell'intervista con Today che potete vedere nel post in calce all'articolo, ha spiegato che spera che la "nuova" ondata di popolarità che il film DC gli darà sarà più ragionevole rispetto a quella in cui lo gettò la saga vampiresca.

Prima di diventare l'attore prediletto del cinema indie per i suoi ruoli in film come Good Time, The Road e Cosmopolis, Robert Pattinson divenne famoso per il suo ruolo di vampiro Edward Cullen nel franchise di Twilight. Stroncata dalla critica per dialoghi scritti male, narrazione incoerente e recitazioni legnose, la saga ha comunque lanciato la carriera di Robert Pattinson nel decennio successivo.

Nell'intervista all'attore viene chiesto se sia nervoso che la fama che riotterrà nel ruolo di Batman, che lo porterà di nuovo al cospetto del grande pubblico, sarà la stessa dei suoi giorni in Twilight. Robert Pattinson si dice tranquillo, e spera che la fama di Batman non sarà così gravosa come quella di Twilight.

Ricordiamo ad esempio che, al culmine della sua fama in Twilight, Pattinson veniva perseguitato da una donna che aveva l'abitudine di rimanere fuori dalla sua abitazione. Alla fine portò la sua stalker a cena fuori, e la annoiò a morte parlandole dei suoi problemi (è una storia vera).

