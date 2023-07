Robert Pattinson su QUELLA scena di autoerotismo: 'Il mio orgasmo registrato in eterno'

Molti film mostrano scene di autoerotismo, ma quante sono reali? Pochissime, eppure le eccezioni alla regola non mancano: basti pensare all'attore Robert Pattinson, il quale può vantare (nel bene e nel male) di aver sperimentato un piacere estremamente autentico sul set di un film...

Siamo parlando di Little Ashes, ricostruzione biografica della vita di Salvador Dalí le cui riprese si sono svolte con pochi mesi d'anticipo rispetto a Twilight – saga che ha reso Pattinson conosciuto a livello mondiale. "Ho dovuto girare moltissime scene in cui ero completamente nudo" ha ricordato l'attore, "e ho dovuto addirittura masturbarmi. Voglio dire... La mia faccia in preda all'orgasmo è registrata per l'eternità".

Diretto da Paul Morrison, Little Ashes è un film del 2007 ambientato nella Spagna degli anni '20 e '30, quando tre artisti (il regista Luis Buñuel, il pittore Salvador Dalí e il poeta Federico García Lorca) si incontrano all'università prima di intraprendere la carriera che li avrebbe resi celebri. In particolare, Pattinson interpretava Dalí, ricordato per dipinti quali La persistenza della memoria, La tentazione di Sant'Antonio e Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio.

L'attore ha anche ricordato le riprese in compagnia del co-protagonista Javier Beltrán, che interpretava l'amante del celebre pittore. "La produzione è stata la peggiore, a dir poco mortificante" ha continuato. "Eravamo tutti in piscina, cercando di rilassarci. Io rimanevo aggrappato al bordo della piscina e, prima che potessi voltarmi, lo spagnolo era già nudo".

Eppure, non è l'unico attore ad aver provato un imbarazzo simile: in un'altra occasione, infatti, Phoebe Dynevor di Bridgerton ha ricordato la masturbazione come la scena più difficile.