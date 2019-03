Robert Pattinson sarà il co-protagonista del nuovo film di Christopher Nolan

Collider ripota in esclusiva che Robert Pattinson sarà il protagonista del nuovo film di Christopher Nolan, progetto attualmente senza titolo che il regista come al solito sta portando avanti nel mistero più assoluto.

I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, ma Variety lo ha descritto come "un enorme e innovativo action blockbuster" che verrà girato ancora una volta in IMAX.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 17 luglio 2020, distribuito da Warner Bros. e prodotto ancora una volta da Nolan e da sua moglie Emma Thomas. Come vi abbiamo riportato qualche ora fa, il film vedrà John David Washington nel ruolo principale, e Collider riporta che che lui e Pattinson interpreteranno i protagonisti della pellicola; insieme a loro ci sarà anche una terza protagonista, di sesso femminile, che avrà all'incirca l'età dei due attori, e un altro co-protagonista che però sarà il anziano del quartetto.

Al momento non sono chiare le dinamiche del loro rapporto, con Pattinson e Washington che potrebbero essere o alleati o avversari: voci di corridoio hanno suggerito che il film potrebbe essere una sorta di sequel di Inception, ma altre voci avrebbero smentito tali speculazioni.

L'unica cosa certa è che, ad oggi, non sappiamo ancora nulla riguardo all'ennesimo, ambizioso progetto dell'acclamato regista, quindi restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Dopo il successo mondiale ottenuto con il franchise di Twilight, Pattinson ha saputo scegliere i propri ruoli con la massima attenzione, cosa che lo ha portato ad accumulare un curriculum niente male che lo ha visto a lavoro insieme ai migliori registi di ieri e di oggi: tra i suoi recenti successi ricordiamo Cosmopolis e Maps to the Stars di David Cronenberg, Queen of the Desert e The Lost City of Z di registi d'autore come Werner Herzog e James Gray, The Rover di David Michôd, The Childhood of a Leader di Brady Corbet e il film poliziesco dei fratelli Safdie Good Time.