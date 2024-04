Robert Pattinson contro Robert Pattinson nel folgorante trailer di Mickey17

Mickey17 è stato rinviato di un anno e uscirà a gennaio 2025, ma Warner Bros ha voluto ugualmente presentare l'atteso sci-fi di Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson durante il suo panel tenuto in queste ore al CinemaCon di Las Vegas.

Il film, basato sul romanzo Mickey 7 di Edward Ashton, si è mostrato con un trailer a porte chiuse che attualmente non è stato ancora pubblicato online (e che presumibilmente si farà attendere per un po', visto il rinvio della data d'uscita): la storia è quella di Mickey Barnes, un 'sacrificabile', ovvero un colono spaziale che, dovendo svolgere le missioni più pericolose in assoluto, ogni volta che muore viene 'riportato in vita' da una stampante 3D che di volta in volta ne crea una versione leggermente migliore.

Dalla presentazione, veniamo a sapere che nel film Robert Pattinson interpreterà essenzialmente due personaggi, ovvero Mickey17 e Mickey18: l'attore ha definito la sceneggiatura di Bong Joon-ho 'una delle sceneggiature di fantascienza più divertenti e bizzarre che abbia mai letto in vita mia', mentre il regista premio Oscar ha riassunto la vicenda come la storia di "un uomo semplice che alla fine finisce per salvare il mondo". L'autore ha aggiunto: “Il numero di fianco al nome segna il numero di volte in cui è morto. Mickey17 è la diciassettesima versione del Mickey originale. In sostanza, l'ho ucciso sedici volte! È un film di fantascienza, ma con una storia molto umana”.

Il trailer di Mickey17 è accompagnato dalle note di Frank Sinatra, il che aggiunge un tocco di ironia e leggerezza ad alcune scene molto violente, come quelle in cui Mickey perde una mano o viene gettato vivo nel metallo liquido (con il suo consenso). Ricordiamo che nel cast del film ci saranno anche Mark Ruffalo, Steven Yeun, Naomie Ackie e Toni Collette.

La data d'uscita di Mickey17 è fissata al 31 gennaio 2025.

