Robert Pattinson rivela i 3 franchise in cui vorrebbe apparire (e c'è anche Dune)

Dopo il grande successo di The Batman al box-office internazionale, il secondo migliore dell'era pandemica e il migliore in assoluto per la Warner Bros, Robert Pattinson ha svelato nel corso di un'intervista in quali altri franchise gli piacerebbe avere un ruolo o semplicemente apparire. Tra questi cita anche l'attesa seconda parte di Dune.

Parlando ai microfoni di Variety, Pattinson ha svelato che ci sono tre film e quindi tre franchise distinti in cui gli piacerebbe avere un ruolo come attore: "Amo i film del Pianeta delle Scimmie, davvero tanto. Ci sono solo due film - beh, tre adesso - di cui vorrei fare un sequel: i film del Pianeta delle Scimmie, Sicario e Dune. Ho visto i film del Pianeta delle Scimmie al cinema e ho pensato che quello che [Reeves] ha fatto con il mo-cap sia incredibile. Se lo può fare con il viso di una scimmia, lo può fare tranquillamente anche su di me".

L'attore ha potuto comunque lavorare con Reeves in The Batman, quindi gli rimane il sogno di lavorare con Denis Villeneuve, che ha diretto sia Sicario che la prima parte di Dune ed è attualmente al lavoro su Dune - Parte Due.

In un'altra intervista, Pattinson ha anche dichiarato di non sapere nulla di un sequel di The Batman: "Non credo. Abbiamo avuto qualche conversazione a riguardo. Ma ha trascorso cinque anni dal concepimento alla realizzazione di questo film, è una persona che si concentra su un progetto alla volta. Quindi credo che non abbia ancora pensato ai prossimi passi. O forse lo ha fatto e non mi ha detto niente".

Se non siete ancora andati al cinema a vedere The Batman potete farvi un'idea preventiva sul film di Matt Reeves leggendo la recensione di The Batman, ovviamente senza spoiler, che trovate sul nostro sito.