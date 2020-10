Robert Pattinson: le riprese di Batman a Liverpool, ma la città rischia il lockdown

Le riprese di The Batman sono ricominciate dopo il secondo stop alla produzione causato dalla positività di Robert Pattinson al coronavirus, e in questi giorni la troupe si è spostata da Glasgow alla città di Liverpool per nuove scene in esterna.

Tuttavia proprio nella città dei Beatles in queste ore il governo britannico ha aumentato le restrizioni COVID-19, mettendo in atto un nuovo sistema di blocco a più livelli da lunedì scorso: Liverpool è stimata come città di livello 3, ciò vuol dire che sarà soggetta alle regole più severe pensate dal governo a causa del suo alto tasso di casi positivi.

Le disposizioni, ad esempio, impediscono alle famiglie di socializzare e chiudono anche molti luoghi di svago, inclusi i pub. Fortunatamente per Warner Bros. però le autorità locali hanno confermato che la produzione di film è ancora consentita, a patto ovviamente che si operi nel rispetto totale delle rigide misure anti COVID-19. Secondo un rapporto di Sky News, "le nuove restrizioni a Liverpool non avranno alcun impatto sulle riprese in città di The Batman", ha detto un portavoce del Liverpool City Council. "The Film Office sta lavorando a stretto contatto con ogni singola produzione per garantire che le misure di sicurezza COVID siano messe in atto e vengano rispettate".

The Batman uscirà il 4 marzo 2022. Per altri approfondimenti ecco un nuovo dettaglio su Catwoman e una foto dal set che riunisce Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell e John Turturro.