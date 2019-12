Robert Pattinson rincara la dose: 'Solo il mantello fa di Batman un supereroe'

Qualche giorno fa Robert Pattinson aveva dichiarato che Batman non è un supereroe e adesso in una nuova intervista promozionale è tornato sulle sue parole per rincarare la dose.

"Devi avere dei poteri per essere un supereroe. Forse il mantello. Forse ha solo quella cosa che lo rende un supereroe."

Dalle sue dichiarazioni sembra chiaro che l'attore abbia già in mente la propria interpretazione del personaggio, ed è assai probabile che questa si sposi perfettamente con quella di Matt Reeves, che in passato ha dichiarato che il suo film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle capacità investigative del personaggio, con toni e atmosfere ispirati più a Chinatown di Roman Polanski e ai noir di Alfred Hitchcock che ai normali film di supereroi.

Vi ricordiamo che The Batman uscirà il 25 giugno 2021, con le riprese del film che dovrebbero iniziare a gennaio 2020. Il cast ad oggi comunicato include Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Andy Serkis in quelli di Alfred, Colin Farrell nella parte del Pinguino e John Turturro in quella di del mafioso Carmine Falcone, con l'esordiente Jayme Lawson che sarà la misteriosa Bella, un personaggio legato al mondo istituzionale di Gotham City, opponente di Harvey Dent alle elezioni.

Se avrà successo come la Warner Bros. spera e crede, il film sarà anche il primo passo di un Gotham-Verse, con tutti gli attori del film, insieme alle star dell'imminente Birds of Prey, scritturati con contratti che prevedono opzioni per sequel e spin-off stand-alone.