Robert Pattinson è rimasto scioccato dalla quantità di luce utilizzata in The Lighthouse

Per girare The Lighthouse, Robert Eggers ha utilizzato delle macchine da presa vintage che gli hanno permesso, insieme al bianco e nero e al formato Academy, di dare vita allo straordinario impianto visivo di cui abbiamo avuto un assaggio nel trailer ufficiale.

È rimasto colpito dai metodi del regista anche Robert Pattinson, protagonista del film insieme al grande Willem Dafoe. Parlando con Collider in occasione della recente uscita negli Stati Uniti, l'attore ha raccontato la sua esperienza per quanto riguarda il lato tecnico del film.

"Nella sceneggiatura c'era scritto che sarebbe stato girato in mono e in bianco e nero negativo, e in formato Academy" ha spiegato Pattinson. "Però non sapevo delle lenti e tutto il resto, e così abbiamo fatto dei test. E' stato scioccante vedere quanto luce serviva, non ne avevo assolutamente idea. In pratica c'era un punto dove la quantità di luce poteva scottare la gente, e questo durante le scene di notte. Ma è stato fantastico, quando ho visto i primi fotogrammi ho pensato 'Wow, è incredibile'. Non sapevo che un filtro potesse raggiungere un risultato del genere solamente togliendo i rossi dal viso di una persona."

Presentato alla scorsa edizione del Festival di Cannes, The Lighthouse non ha ancora una data di uscita italiana. In attesa di sapere quando arriverà anche da noi, vi ricordiamo che Eggers ha già in programma di girare The Northman, revenge drama vichingo che vede nel cast Alexander Skarsgard e Willem Dafoe.