Robert Pattinson si rifiuta di rispondere alle domande su The Batman a Cannes72

Non è ancora chiaro se Robert Pattinson sarà in The Batman di Matt Reeves nei panni di Bruce Wayne e annesso Cavaliere Oscuro, ma data la notizia di un firma ormai vicina e presente al Festival di Cannes 2019, l'interprete di High Life e Cosmopolis si è rifiutato "carinamente" di rispondere a qualsiasi domanda sul film.

Robert Pattinson è infatti in questi giorni a Cannes72 con The Lighthouse, nuovo film di Robert Eggers (The Witch) dove l'attore recita al fianco di Willem Dafoe e a quanto pare nel miglior ruolo della sua comunque brillante carriera tra grandi autori del cinema contemporaneo e scena indipendente. Con la conferma mancante della Warner Bros. e ovviamente messo davanti a uno stuolo di giornalisti curiosi, Indiewire scrive che l'interprete è già stato bersagliato di domande sull'effettivo casting, soprattutto in cerca di conferme, ma Pattinson ha rifiutato di rispondere a questo tipo di domande.



Scrive il sito: "Ha parlato con Quentin Tarantino al party di Vanity Fair all'Eden Roc Hotel du Cap e si è preparato una risposta base per qualsiasi domanda della stampa relativa al The Batman di Matt Reeves, che è 'risponderò soltanto alle domande relative a The Lighthouse', il tutto sorridendo". Di solito, non parlare di questi report di testate americane importanti comporta un grande coinvolgimento o trattative molto avanzate, quindi non rispondendo potrebbe aver confermato la firma ormai vicina... oppure il deragliamento delle trattative in attesa che la Warner dica il nome del protagonista.



The Batman è atteso nelle sale il 25 giugno 2021. Avete già letto il nostro speciale sui migliori ruoli di Robert Pattinson?