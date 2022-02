Robert Pattinson ricorda l'aiuto di Die Hard e il fallimentare provino per Transformers 2

Questo mese GQ ha dedicato un profilo intero a Robert Pattinson, che tra meno di un mese sarà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con The Batman, attesissima nuova versione sul grande schermo del Cavaliere Oscuro, diretto da Matt Reeves. Pattinson ha avuto modo di parlare dei suoi primi ruoli di rilievo a Hollywood, come in Harry Potter.

Parlando del quarto film della saga Warner, Harry Potter e il calice di fuoco, nel quale ha interpretato il ruolo di Cedric Diggory, Pattinson ha spiegato in particolare in che modo gli è stato molto utile nel corso delle riprese un film come Die Hard: "Ricordo che avevo in mano la bacchetta e mi sentivo un po' scemo perché era strano tenerla come fosse una bacchetta magica. Così ho provato a tenerla con due mani, come fosse una pistola pesando ai film di Die Hard; penso avessi perfino un occhio chiuso come per prendere la mira quando ce l'ho in mano".

Proseguendo nell'intervista, Pattinson ha avuto modo di ricordare anche il fallimentare provino svolto per Transformers - La vendetta del caduto, il secondo capitolo della saga di Michael Bay. "Mi domandavano sempre: 'Siamo preoccupati per l'accento', così io di solio entravo sempre facendo finta di essere qualcun altro, un americano. Dicevo: 'Salve, vengono dal Michigan'. Ma poi mentre facevo un provino per Transformers 2, subito dopo che Twilight era uscito nelle sale e ci sono andato fingendo di essere un tizio proveniente da Denver. E loro hanno chiamato il mio agente chiedendo: 'Che problema ha? Perché stava improvvisando? Un'improvvisazione molto noiosa'".

Dopo il successo di Twilight, comunque, Pattinson si è concentrato su ruoli di maggior spessore come quelli in Civiltà perduta, Good Time e The Lighthouse, finendo per essere scelto da Christopher Nolan per Tenet e dunque per il ruolo di Bruce Wayne in The Batman.

The Batman uscirà il 3 marzo in Italia. Per altri contenuti sul film, guardate questo splendido nuovo doppio poster di The Batman per il circuito IMAX. Pattinson ha parlato anche dell'iconica voce di Christian Bale nel ruolo.