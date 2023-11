Robert Pattinson: la regista di Twilight ricorda il provino della star, ecco come andò

Diversi anni fa Robert Pattinson divenne ben presto uno dei giovani attori di Hollywood più amati dai fan grazie al ruolo del seducente vampiro Edward Cullen nella saga cinematografica Twilight, al fianco di Kristen Stewart nel ruolo di Bella Swan. La regista Catherine Hardwicke ha raccontato il provino dell'attore per il franchise.

Ieri vi abbiamo raccontato che la produzione di Twilight non era convinta di Robert Pattinson, non ritenendolo abbastanza bello, e volendogli preferire Henry Cavill.



La regista Catherine Hardwicke ha dichiarato:"Allora, Edward è stato davvero duro [il processo di selezione]... Perché erano tutti ragazzi fantastici quelli che sono arrivati all'audizione, sembravano davvero carini ma sembravano il ragazzo della porta accanto al liceo. Non un vampiro centenario. Quindi, sto parlando con Rob [Pattinson] al telefono a Londra e gli dico 'Non abbiamo i soldi per farti volare ma ho bisogno di fare una una lettura per la chimica. Quindi volò a sue spese, rimase sul divano del suo agente e venne a casa mia al provino, ovvero una lettura per la chimica, la sua camicia era tutta fuori dai pantaloni, aveva una frangetta nera e disordinata, non si era allenato. Ho pensato 'Oh, ok'. Dopo aver girato le scene, intendo al tavolo della mia cucina, hanno girato la scena della neurobiologia. Sul mio letto hanno fatto la scena del bacio. E quindi, forse voi già lo sapete, si innervosì così tanto che cadde sbattendo sul pavimento..Dissi, amico, calmati".



Hardwicke ha proseguito:"Il giorno dopo ho guardato il filmato di loro insieme e ho pensato 'Questa è la chimica, l'elettricità che vuoi davvero avere in quel movimento".

Anche la star di Hunger Games Jennifer Lawrence fece un'audizione per il primo Twilight.