Robert Pattinson racconta The Batman: 'Ho già provato il costume, è stato pazzesco'

Dopo le prime parole di Robert Pattinson su The Batman, vi segnaliamo altri passaggi interessanti della lunga intervista esclusiva che la star ha concesso ai microfoni di Variety.

Nello specifico, l'attore ha anche svelato di aver indossato il Bat-costume, definendo l'esperienza la più incredibile della sua carriera. L'attore stava inseguendo il ruolo di Batman già da molto tempo, e una volta saputo che Matt Reeves stava lavorando ad una sceneggiatura che reinventava Bruce Wayne negli anni più giovani della sua vita, ha cercato di contattarlo in ogni modo.

"Stavo già pensando a Batman da un po'", ha detto Pattinson. "È una cosa così assurda da dire. Ho avuto l'idea di farlo, e stavo spingendo per incontrare Matt. Lui però non ha accettato alcun suggerimento. Continuavo a chiedere di incontrarlo."

Il regista ha accettato di incontrarlo solo dopo aver completato la sceneggiatura. "A quel punto ho dovuto provare ad immaginare cosa avesse scritto, perché non avevo nemmeno letto la sceneggiatura", dice Pattinson. "Mi sono presentato letteralmente con quaderno pieno di appunti."

Mentre gli incontri continuavano, Pattinson volò a Cannes a maggio e proprio in quei giorni la notizia che sarebbe stato il nuovo Batman trapelò alla stampa. "È stato terrificante", ha affermato l'attore. “Pensavo, 'Oh cazzo!' Ero convinto che non se ne sarebbe fatto più niente perché volevano che la cosa non si venisse a sapere, ero convinto che avrebbero cercato un altro attore."

In realtà, proprio mentre partecipava alla prima di The Lighthouse al Festival di Cannes, l'attore ricevette finalmente il copione. "Ero a Cannes nella mia camera d'albergo, e leggevo la sceneggiatura e facevo delle prove. E' stata una cosa fuori scala."

Per la prova del costume, Pattinson ha detto: "È forse la cosa più folle che io abbia mai fatto in termini di film. L'ho messa su. Ricordo di aver detto a Matt: 'Sembra piuttosto trasformativo!' A lui quell'aggettivo piaceva. 'Spero proprio che sia così' ha detto. La verità è che ti senti immediatamente molto potente. Ed è piuttosto sorprendente, qualcosa di incredibilmente difficile da affrontare, quindi il rituale per entrarci è stato piuttosto umiliante. Hai cinque persone che cercano di spingerti dentro questa cosa. Una volta che hai capito come fare, è come dire: 'Sì, mi sento forte, mi sento un duro, anche se un secondo fa mi stavano letteralmente spingendo dentro un costume'."

