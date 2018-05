Robert Pattinson protagonista nel trailer del western Damsel

Magnolia Pictures ha rilasciato online il trailer di Damsel, commedia western con protagonisti Robert Pattinson e Mia Wasikowska, scritta e diretta da Nathan e David Zellner. Per Robert Pattinson e Mia Wasikowska si tratta del secondo set condiviso insieme, dopo Maps to the Stars di David Cronenberg nel 2014 e presentato a Cannes.

La trama di Damsel vede Samuel Alabaster (Robert Pattinson), ricco pioniere, avventurarsi nel vasto territorio americano per poter sposare la sua amata, Penelope (Mia Wasikowska). Mentre Samuel attraversa il selvaggio West in compagnia di un ubriacone, Parson Henry (David Zellner) e un cavallino di nome Butterscotch, il loro viaggio diventa infido e pieno d'insidie, obbligando i protagonisti a fare i conti con eroi e cattivi.

I fratelli Zellner rivisitano il genere western con Damsel, nel cui cast ci sono anche Robert Forster, Nathan Zellner e Joseph Biligiere.

Robert Pattinson recentemente ha recitato nel nuovo film di Claire Denis, High Life, e in Good Time (2017) dei fratelli Safdie.

Mia Wasikowska è comparsa negli ultimi anni in HHhH di Cédric Jimenez al fianco di Rosamund Pike e Jason Clarke, e nel film Piercing di Nicolas Pesce.

Damsel arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 22 giugno.