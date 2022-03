Robert Pattinson: tutti i prossimi film in uscita dopo il successo di The Batman

Quali sono i prossimi film di Robert Pattinson? Dopo il clamoroso successo del nuovo cinecomic DC The Batman, vediamo quali saranno i futuri appuntamenti tra la superstar e il grande schermo.

Al momento non sono molti i progetti noti a cui è associato Robert Pattinson: prima della pandemia la star avrebbe dovuto riunirsi con la regista Claire Denis (con la quale aveva realizzato il capolavoro di fantascienza High Life) per la sua prossima opera, The Stars at Noon, ma a causa dello slittamento del progetto per via dei vari lockdown degli scorsi mesi Robert Pattinson è stato sostituito da Taron Egerton.

Qualche settimana fa però è stato annunciato che la star sarà la protagonista del prossimo film di Bong Joon Ho, autore premio Oscar per Parasite: l'opera, intitolata Mickey7, sarà l'adattamento dell'omonimo romanzo di fantascienza di prossima uscita firmato da Edward Ashton, e racconta la storia di un uomo che, in una missione di colonizzazione del mondo ghiacciato di Niflheim, ogni volta che muore viene rigenerato, mantenendo gran parte dei suoi ricordi. Dopo sei tentativi falliti, però, il settimo Mickey - da qui il titolo Mickey7, appunto - inizia a rendersi conto che la missione potrebbe essere una montatura per una cospirazione.

Inoltre, il contratto di Robert Pattinson per The Batman prevede 'almeno' tre film, dunque aspettatevi di rivederlo prossimamente di nuovo nel costume di 'Vendetta'. L'attore l'anno scorso ha anche firmato un contratto di esclusiva con Warner Bros., che prevede un first look per progetti da produttore sia per il cinema che per HBO.

Infine c'è anche chi spera di vedere Robert Pattinson in Dune Parte 2, dato che l'attore ha recentemente espresso il desiderio di entrare a far parte della saga di Denis Villeneuve, che si sta preparando ad iniziare le riprese del prossimo film, ma al momento a parte le parole della star non ci sono indicazioni ufficiali in merito.

Come al solito vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i futuri aggiornamenti.